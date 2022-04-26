أسطورة هولندا يوجه نصيحة لتين هاج بشأن رونالدو

نصيحة هامة قدمها أسطورة منتخب هولندا ماركو فان باستن لمواطنه إريك تين هاج قبل تدريبه مانشستر يونايتد بشكل رسمي.

النصيحة تمثلت في طلب بشأن البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة أولد ترافورد والذي تثار حوله عاصفة من الجدل في الآونة الأخيرة.

وتشير العديد من التقارير إلى أن تين هاج سيتخذ قرارًا برحيل كريستيانو رونالدو في الصيف.

لا حاجة لرحيل رونالدو

عن هذا يرى فان باستن أنه ليس هناك داعٍ لرحيل البرتغالي، قائلًا في تصريحات لـ"ذا روندو شو": "إذا كان رونالدو سيسجل هدفين أو ثلاثة كما فعل أمام نورويتش، فلا توجد ضرورة لرحيله عن الفريق".

وأضاف: "رونالدو لاعب يملك شيئًا خاصًا به، طالما أتى بمردوده عليك أن تبقيه في الفريق، تين هاج يعرف جيدًا أنه لن يطلب من رونالدو مهام كان يؤديها بعمر 18 عامًا.

وأردف: "بالتأكيد رونالدو سيحتاج العمل بجد، ولكنني متأكد من أنه سيفعل لأنني أرى أيضُا مدى تأثير وصول تين هاج وما سيفعله في الفريق ككل، ومن لاعب مثل رونالدو بشكل خاص".

نصيحة

وحذر فان باستن مواطنه من الوقوع في فخ الحرب الإعلامية الشعواء في إنجلترا، وأن يركز على مهمته وتحقيق النجاح بها.

وقال: "سأوجه لإريك (تين هاج) نصيحة واحدة، لا تستمع لوسائل الإعلام حينما تبدأ هناك".

وأضاف: "سيجد تركيزًا رهيبًا على عمله وتدريباته وفريقه، خينما يحافظ هو على تركيزه، أنا واثق من أن كل شيء سيتغير في يونايتد".

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