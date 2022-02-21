أسطورة مانشستر يونايتد يحذر: كبار إنجلترا قادرون على قهر الفريق لو استمر رانجنيك

يرى أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل أن المدرب الحالي لفريق الشياطين الحمر رالف رانجنيك قد أهدر فرصته بالتواجد في منصبه لموسم آخر.

وكان الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الإنجليزي قد حقق انتصارًا كبيرًا على ليدز البارحة بنتيجة (4-2).

ولكن يبدو أن تقدم اليونايتد في جدول الترتيب، وتحسن الأداء والمنظومة بشكل ملحوظ، لم يرضي نيفيل الذي يرى بأن رانجنيك سيغادر منصبه في الموسم المقبل.

حيث تحدث نيفيل عبر "البودكسات" الخاص به، عن رؤيته لمصير رالف المتوقع، وحول المدرب الذي يراه أسطورة مانشستر مناسبًا للفريق في الوقت القادم.

ما هو رأي نيفيل في رانجنيك؟

وقال نيفيل: "لا أعتقد أنه (رانجنيك) سيحصل على الوظيفة في نهاية الموسم أو في أي وقت من الآن".

وواصل: "أعتقد ربما كان هناك الشعور بأن تقدم اليونايتد في الترتيب قد يجعل الإدارة تمدد معه التعاقد، لكن لا لن يحدث ذلك، سيكون لمانشستر يونايتد مدير فني جديدًا الموسم المقبل".

وأضاف: "أرى أنه سيكون له رأي حول اختيار المدرب التالي، بسبب امتلاك رالف لرؤية جيدة حقيقية للشخصيات ومستويات الأداء، لذلك فهو في وضع قوي لتقديم المشورة".

وأردف: "بات يعرف لاعبي مانشستر، ربما يكون في أقوى وضع لتقديم المشورة لأنه على اتصال يومي بهم. ويرى كيف يتعاملون مع خيبة الأمل والأجواء والمباريات الكبيرة".

وأوضح: يقول الناس إنه مدير رياضي ومدرب، لكن الحقيقة هي أن منصبه كمدرب قصير الأمد؛ منصبه هو مساعدة النادي، وبناء منهجيتهم الجديدة وهيكلهم للمضي قدمًا هو موقف طويل الأجل لمدة عامين".

وأشار: "لديه خبرة جيدة في بناء الهياكل في أندية كرة القدم ومانشستر يونايتد بحاجة إلى ذلك."

ماذا عن رأي نيفيل في المدير الفني القادم لمانشستر؟

تم ربط مانشستر يونايتد بمجموعة من الاسماء لشغل منصب المدير الفني، لعل أبرزها مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو وإريك تن هاج من أياكس.

ويرى نيفيل أن يونايتد بحاجة إلى مدرب يضاهي الجودة الموجودة في مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.

حيث قال: 'في الصيف، لديهم تعيينات كبيرة يجب إجراؤها، وهي المدير الفني، يجب أن يكون هناك مدرب مميز في الموسم المقبل ليتمكن من مواجهة توماس توخيل وبيب جوارديولا ويورجن كلوب، لأنك إذا لم تتعامل مع هؤلاء الثلاثة مع مدير يمكنه مواجهتهم، سوف تتعرض للهزيمة".

وأضاف: "لقد ثبت خلال السنوات القليلة الماضية أن المدربين العظماء في هذا الدوري سيجلبون لك أشياء رائعة، مانشستر يونايتد بحاجة إلى مدير رائع للتنافس مع أولئك الموجودين على هذا المستوى في هذه اللحظة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد بعد فوزه على ليدز برباعية بات يشغل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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