أسطورة مانشستر يونايتد: حظوظنا في الفوز على ليفربول 2%!

صرح جاري نيفيل أن فريق مانشستر يونايتد لن يستطيع الفوز في لقاء الليلة أمام نادي ليفربول ولو حتى بنسبة بسيطة.

واستبعد نيفيل هذه الفكرة على الرغم من تحسن أداء الشياطين الحمر مؤخرًا وفوزهم القوي على نوريتش في الجولة الماضية.

وتحدث ظهير مانشستر السابق لقناة "سكاي سبورتس" عن قوة الريدز التي يمتلكونها حاليًا ومدى تأثيرها على اليونايتد.

وقال نيفيل: الشيء العظيم هو أننا أتينا إلى هنا الليلة. أنفيلد، حيث أن الجميع يتوقع أن مانشستر يونايتد معرضين للهزيمة بشكل كبير ولكن يمكنهم الذهاب والقيام بشيء ما. ولكن بصراحة، هذا قد يحدث بنسبة 1٪، 2 ٪"

وواصل: "عادةً، هذه المباريات تقول 70-30، 60-40، حتى لو كانوا فريقًا أكثر هيمنة لمجرد حقيقة أن الآخر خطير في بعض الأحيان. اعتدنا أن نخسر أمام ليفربول بانتظام عندما فزنا بالبطولات والعكس. بالعكس في الثمانينيات عندما كان ليفربول يفوز بالبطولات".

وتابع: "كان مانشستر يونايتد يأتون إلى هنا ويفوز في بعض الأحيان. لا أشعر أن الروح موجودة في غرفة تغيير الملابس لدى الشياطين الحمر في هذه اللحظة من أجل تقديم أداء في آنفيلد".

وأوضح: لا يزال بإمكان ليفربول الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم بعد أن رفع بالفعل كأس كاراباو ليحقق رباعية رائعة".

وأضاف "الزخم، الروح، العمل الجماعي، أيًا كان من يلعب ضدهم، فلا أحد يشعر بخيبة أمل كبيرة عندما يتم إهماله، فأنت تعلم أنه يتعين عليك المساهمة".

واختتم: "لن أتفاجأ إذا فعلوا شيئًا مثل ترك صلاح الليلة، لديك خمسة مهاجمين هناك، أي ثلاثة يمكنهم اللعب ويجب أن يكونوا جيدين بما يكفي للفوز على مانشستر يونايتد. لقد ذهبوا للتو وفازوا على مانشستر سيتي في ويمبلي خلال عطلة نهاية الأسبوع".