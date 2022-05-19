أسطورة ريال مدريد يقتحم إنستجرام بعد غياب.. واستقبال خاص من كاسياس

كان من الغريب حقًا أن يغيب اسم لامع في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية بشكل عام، مثل فيرناندو هييرو، عن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكنه الآن وضع حدًا لهذا الغياب.

هييرو اقتحم أخيرًا عالم إنستجرام بحساب له، وصول المدافع الأسطوري لريال مدريد إلى المنصة التفاعلية قوبل بتحية كبيرة بها بعض المزاح من نجوم كرة القدم والرياضة وأيضًا من قبل المتابعين.

صورة مع العظماء

نشر هييرو صورتين له إلى الآن على حسابه الرسمي، الأولى كانت شخصية له مرتديًا بدلة رسمية، والثانية كانت مع حفنة من الوجوه المعتادة في عالم كرة القدم.

تلك الصورة شملت كلًا من رونالدو الظاهرة ولويس فيجو نجمي ريال مدريد السابقين، وكذلك رافا نادال أسطورة التنس الإسباني، إضافة إلى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، وأنخيل مارتين الطبيب المؤسس لعيادات "كلينيكا مينوركا" وصديقه الشخصي المقرب.

كانت تلك الصورة كافية بجلب عدد كبير من المتابعين له، وصلوا إلى حدود 4700 متابع حتى اللحظة، وكانت هناك ترحيبات من شريكه فاني ستيبكوفيتش وابنه ألفارو رويز، وكذلك من قائمة من المعجبات مثل باولا إتشيفاريا وكارانكا، إضافة إلى ترحيب خاص من نجله مانولو هييرو.

ترحيب خاص من كاسياس

لكن الترحيب الأكثر خصوصية كان من أسطورة ريال مدريد وحارس مرماه التاريخي إيكر كاسياس، الذي مزح معه قائلًا: "هل ستضع 50 ألف صورة على التوالي؟" في إشارة إلى وضع هييرو صورتين في ظرف أقل من 7 ساعات.

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