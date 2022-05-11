اقترب نادي برشلونة الإسباني من التخلص من مشكلة تؤرقه بشدة، والمتمثلة في البرازيلي فيليبي كوتينيو.

كوتينيو يعد واحدًا من بين أعلى لاعبي برشلونة أجرًا، ومن أجل التخلص من راتبه قرر برشلونة إعارته مع دفع جزء من راتبه في يناير الماضي إلى أستون فيلا الإنجليزي، بعد طلب ستيفن جيرارد مدرب "الفيلانز" التعاقد معه.

ما الجديد في قضية كوتينيو؟

حسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، فإن أستون فيلا تمكن من التوصل إلى اتفاق كامل مع برشلونة بشأن صفقة كوتينيو.

وكشف رومانو أن الطرفين توصلا إلى اتفاق سيتم إعلانه قريبًا وأن كوتينيو سيكون لاعبًا دائمًا في صفوف أستون فيلا بداية من الموسم المقبل.

رومانو أشار إلى أن جيرارد لعب دورًا محوريًا في استمرار كوتينيو مع أستون فيلا، خاصة وأنهما تزاملا من قبل في ليفربول، قبل انتهاء مسيرة أسطورة "الريدز" واتجاهه إلى التدريب.

ماذا قدم كوتينيو مع أستون فيلا؟

انضم كوتينيو إلى أستون فيلا من برشلونة بصفقة إعارة في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الحالي.

ومنذ انضمامه إلى ملعب "فيلا بارك" شارك كوتينيو في 16 مباراة في كافة المسابقات بإجمالي 1158 دقيقة لعب، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.

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