استمرار غياب الحبسي عن تشكيلة عمان أمام أفغانستان

الأحمر يعلن قائمته للمواجهات المقبلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن المنتخب العماني عن قائمته التي ستلعب أمام نظيره الأفغاني في كأس إيرمارين الودية خلال الشهر الجاري في ماليزيا.

ويلعب المنتخب العماني مع أفغانستان في العشرين من مارس الجاري، بينما تلعب صاحبة الأرض ماليزيا مع سنغافورة لتحديد طرفي النهائي.

وشهدت القائمة استمرار غياب نجم الفريق علي الحبسي، حارس الهلال، وعوضه مازن الكاسبي من ظفار.

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📝 ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية أولى جوالتها كانت كالتالي



1⃣-🇧🇷 إنترناسيونالي - (3نقاط)

2⃣-🇵🇪 أليانزا ليما - (نقطة)

3⃣-🇦🇷 ريفربليت - (نقطة)

4⃣-🇨🇱 بالستينو - (صفر من النقاط) pic.twitter.com/tnRfsfaFga — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

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وتواجد بالقائمة ست لاعبين من نفس النادي، ظفار، هم محمد المسلمي وعلي البوسعيدي وعلي سالم ومعتز صالح عبدربه وحارب السعدي وحاتم سلطان الروشدي

وتواجد ستة لاعبين آخرين يلعبون خارج عمان هم فايز الرشيدي من العين السعودي، وأحمد كانو، لاعب مسيمير القطري، وعبدالعزيز المقبالي، لاعب الشمال القطري، وجميل اليحمدي ومحمد فرج من الوكرة القطري، ورائد إبراهيم فاليتا المالطي.

أما باقي القائمة فتواجد بها المحليين محمد المسلمي، وعلي البوسعيدي، وعلي سالم، ومعتز صالح عبدربه، وحارب السعدي، وحاتم سلطان الروشدي، ومحمود المشيفري، وخالد البريكي، وأحمد الرواحي، ومحمد الشيبة، ومحمد خصيب.

وأخيراً ومسلم عكعاك، وياسين الشيادي، ومحمد الغساني، ومحسن جوهر، ومازن الكاسبي.

ويإلعب نهائي بطولة إيرمارين في الثالث والعشرين من مارس الجاري.