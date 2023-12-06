استمرارًا للمشاكل في بلاده.. كورتوا يخطر ريال مدريد بقرار مصيري!

مفاجأة يفجرها الحارس البلجيكي..

أخطر البلجيكي تيبو كورتوا نجم حراسة مرمى ريال مدريد النادي الملكي بأنه "لن يشارك في يورو 2024" رفقة منتخب بلجيكا، في مفاجأة هامة وقرار مصيري!.

وأفاد "راديو ماركا" بأن البلجيكي المصاب منذ بداية الموسم الكروي الجاري، أخطر الميرينجي بأنه يضع التعافي من إصابة الرباط الصليبي كأولوية ولن يلتحق بمعسكر منتخب بلاده في ألمانيا لخوض مسابقة اليورو.

وذكر المصدر ذاته أن كورتوا قرر أن يركز في الفترة المقبلة على أداء التمارين برفقة مدرب حراس ريال مدريد لويس لوبيس، ويتمنى أن يتعافى بأسرع ما يمكن ولا تتأخر عودته إلى الملاعب أكثر.

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من شأن هذا أن يغيب كورتوا عن استعدادات بلجيكا لخوض "اليورو" البطولة التي يطمح رفاق كورتوا في التتويج بلقبها بعد أن استعصت على الجيل الذهبي للكرة البلجيكية لسنوات.

من شأن هذا أن يفاقم مستوى المشكلات التي يعانيها كورتوا مع منتخب بلجيكا، خصوصًا بعد بطولة كأس العالم الأخيرة التي أوضحت وجود شقاق كبير في غرف الملابس داخل "الشياطين الحمر" كان كورتوا واحدًا من أهم أسبابه.

وكان كورتوا قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة فقط قبل يومين من انطلاق الموسم الكروي الجاري 2023-2024 ويفترض أن يغيب حتى نهاية الموسم لكن الملكي يتمنى أن يحظى بعودة أقرب لحارسه المميز.