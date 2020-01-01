استقرار وحلول ومفاوضات السومة .. كيف مرت الأزمات على النصر في عهد آل سويلم؟

هل يعود آل سويلم مرة أخرى لرئاسة النصر؟

"العودة إلى الماضي" .. في بعض الأحيان، استعادة بعض الشخصيات من مجالس إدارات سابقة يكون له مفعول السحر على تغيير وتصحيح مسار الفريق في حالة تعثره أكثر من مرة بشكل متتالي، ولا سيما ما يمر به النصر في الوقت الحالي وتواجده في المركز قبل الأخير بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.

اقرأ أيضًا | مدرب عالمي واثنين سبق لهم العمل بالسعودية .. أبرز المرشحين لخلافة فيتوريا

أصوات تعلوا باستعادة سعود آل سويلم رئيس النصر السابق، مرة أخرى، بعد الأزمات التي تضرب الفريق مؤخرًا والنادي رغم قوة العالمي من ناحية أسماء اللاعبين، بالإضافة إلى توتر داخل أروقة مجلس الإدارة، أطاحت مؤخرًا بالمدير التنفيذي عبدالرحمن الحلافي وتعيين حسين عبدالغني بدلًا منه، في انتظار تطور الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة ولكن السقوط أمام أبها اليوم في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أعاد التساؤلات مرة أخرى، ماذا يحدث داخل فريق النصر، ولماذا النتائج تراجعت بهذا الشكل؟

المزيد من الفرق

لماذا تريد الجماهير عودة آل سويلم؟

سؤال هام في مرحلة فاصلة من مشوار النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فترة آل سويلم تجيب على هذه التساؤلات حيث لم تشهد فترته أزمات مفجعة جعلته من الرؤوساء المميزين في تاريخ النصر بشكل عام، وفي حالة وجود أزمات وقتها، كان سرعان ما يصل إلى حل بكل هدوء وعدم التأثر بها وبتباعتها بأي شكل من الأشكال.

الانسحاب من ميثاق الشرف .. ومفاوضات مع السومة

إحدى أزمات النصر في عهد آل سويلم كانت هي عندما انسحب من ميثاق الشرف، الذي يشترك بها أندية الدوري السعودي للمحترفين بعدم الدخول في مفاوضات مع لاعب يتنافس عليه منافسك، وأن تعلوا قيمة الصفقة بسبب هذا التدخل من الطرف الآخر، ولكن جاء خروج آل سويلم بسبب ضياع الكثير من الصفقات المهمة، على النصر، وأنه سيعمل على تدعيم العالمي بالتعاقد مع لاعبين مهمين منهم عمر السومة نجم الأهلي.

وقال عن التعاقد مع السومة عبر حسابه على "تويتر": "بكل صراحة ووضوح أقولها: نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، باذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتمامتنا مستقبلاً

بكل صراحة ووضوح أقولها: نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، باذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتمامتنا مستقبلاً. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) April 20, 2018

وقام آل سويلم في الكثير من الأحيان بمهاجمة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب قرارات تقنية الفيديو تجاه النصر في بعض المباريات والتي في حد وصفه وقتها، ظالمة للعالمي.

وعن أزمات مع بعض اللاعبين، لم يذكر في عهد آل سويلم أن هناك أزمة مع لاعب حيث كان يتمتع ببراعة التعامل مع اللاعبين وحل الأزمات حتى لا تتفاقم وتبث عدم الاستقرار داخل أروقة مجلس الإدارة في عهده حتى جاء وقت انتخاب مجلس إدارة جديد، بل على سبيل المثال عبدالرزاق حمدالله كان ينتظر تجديد عقده مع العالمي بشكل سريع، على العكس من الفترة الحالية حيث مجلس الإدارة برئاسة السويكت يدخلون في أزمات مع المهاجم المغربي.

قرار مفاجئ

مسيرة رائعة صُدمت جماهير العالمي في آخرها بعدم ترشحه مجددًا، حيث قال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " جماهير الوفاء.. تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله".

جماهير الوفاء:



تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة #النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات باذن الله. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) June 14, 2019

التعاقد مع فريق "الأحلام"

ومن الناحية التعاقدية، تمكن آل سويلم في تدعيم الفريق بشكل قوي خلال مسيرته، حيث هو صاحب التعاقد مع سلطان الغنام الظهير الأيمن الحالي للفريق، وأيضًا أعاد كارينيو المدير الفني الأوروجوياني لتدريب الأصفر، وتعاقد مع الكثير من اللاعبين المميزين فتعاقد مع البرازيلي بيتروس ومواطنه جوليانو والمغربي نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى وبراد جونز حارس مرمى الفريق وعبدالرزاق حمدالله الذي جاء لكسر قواعد الدوري السعودي من ناحية الأرقام القياسية، وأيضًا تعاقد مع البرازيلي مايكون مدافع الفريق الحالي وروي فيتوريا المدير الفني الحالي، حيث تمكن من خطف لقب الدوري السعودي من الهلال في الأمتار الأخيرة من البطولة.

فبالنظر إلى فترة آل سويلم في النصر، تدل لماذا جماهير النصر تطالب بعودته مرة أخرى في رئاسة العالمي من أجل إصلاح وتصحيح المسار.