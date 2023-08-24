فيديو | استقبال كارهين وليس محبين .. جمهور الاتحاد يصدم نونو سانتو أمام الرياض

علاقة نونو سانتو وجمهور الاتحاد تتجه للاتجاه المعاكس..

SHAHID

لم تستطع فئة من جماهير الاتحاد السعودي السيطرة على مشاعرها الغاضبة من البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، وأظهرت ذلك علنًا أمامه عند لقائه خلال مواجهة الرياض.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العميد يحل ضيفًا حاليًا على الرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب الملز في العاصمة.

وفوز نزول سانتو لأرض الملعب قبل بداية اللقاء، أطلقت فئة من الجماهير صافرات استهجان تجاه المدرب، في ظل حالة عدم الرضا على المستوى الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذا الغضب يأتي رغم حصد النمور العلامة الكاملة في أول مباراتين بالفوز أمام الرائد والطائي، لكن المستوى الفني لم يرض الجماهير.

وبالأمس، طالبت فئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" برحيل سانتو، مع تردد أنباء عن أزمة بينه وبين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لتأخذ علاقة البرتغالي وجماهير العميد اتجاهًا معاكسًا، بعدما حصد لقب دوري روشن الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي منذ موسم 2008-2009م.

SHAHID