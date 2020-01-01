استقالة محمد القاسم من رئاسة التعاون .. والكشف عن القائم بمهامه
أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون استقالته من منصبه، عقب قضائه 8 سنوات بين جدران سكري القصيم مودعًا محبي النادي برسالة رائعة.
القاسم كشف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استقالته من رئاسة نادي التعاون بعد اجتماعه مع أعضاء شرف النادي.
وقال القاسم عبر حسابه: " تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون واليوم قدمت استقالتي متمنيَا لنادينا التوفيق".
وأضاف رئيس التعاون المستقيل: "وأرفق هنا رسالتي لمحبي النادي و لكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم"، بدون توضيح أسباب الاستقالة.
وارفق هنا رسالتي لمحبي النادي و لكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم pic.twitter.com/oqmcqHAV4G
تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي #التعاون واليوم قدمت إستقالتي متمنياً لنادينا التوفيق— محمد القاسم (@malqassm2) October 6, 2020
وارفق هنا رسالتي لمحبي النادي و لكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم pic.twitter.com/oqmcqHAV4G
وكشف صحيفة "الرياضية" السعودية، عن انتظار ترشيحات حتى يتم تكليف مجلس إدارة جديد خلال الساعات المقبلة من أجل مواصلة التعاون مشواره.
وأشارت الصحيفة إلى أن علي الشايعي نائب القاسم سيتولى مهام رئيس النادي حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد لنادي سكري القصيم.