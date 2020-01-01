استقالة الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي

استقالة مفاجئة للرئيس التنفيذي للنادي الأهلي

شهد مجلس إدارة النادي الأهلي، استقالة أحد أعضاءه، وسط حالة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وتفشي جائحة كورونا خلال الأشهر الأخيرة.

توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا الذي نال من جميع الدول حول العالم، دون وجود علاج له أول لقاح ليواجه العالم تفشيه.

وقدم أحمد نور الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، استقالته من منصبه دون الكشف عن أي أسباب للقرار الذي اتخذه بشكل مفاجئ خلال الساعات الأخيرة.

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وقال نور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" تقدمت باستقالتي من منصب الرئيس التنفيذي للنادي ‫الأهلي.. راجيًا من الله أن أكون وفقت خلال فترة إدارتي".

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ورد عليه عبدالإله مؤمنة رئيس الراقي، بعد تقديم استقالته عبر حسابه: "الله يكتب لك التوفيق في حياتك العملية.. وشكراً لكل مجهوداتك".

وكان نور قد تعين في منصبه رئيسًا تنفيذيًا للأهلي في يوليو 2019، عندما كان أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الراقي.