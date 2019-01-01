استفتاء | من أفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

جرت هذا الأسبوع مجموعة من مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقررة أن تقام في قطر، وقد كانت المواجهات ممتعة مع تألق لمعظم المنتخبات العربية وبزوغ لعدد من نجومها.

"2-1"أكثر من لفت انتباهنا هم مايسترو المنتخب الإماراتي "علي مبخوت بعدما أبدع ووقع على هدفين قاد بهما منتخبه لتحقيق انتصار ثمين على ماليزيا، قناص سوريا "عمر السومة" الموقع بدوره على ثنائية في الفوز الكاسح "5-2" على الفيليبين وكذلك النجم الأسمراني لقطر "المعز علي"، فهذا الأخير تعملق وسجل الهاتريك في كرنفال رفاقه التهديفي أمام أفغانستان.

فمن كان لاعبك المفضل؟ صوّت هنا