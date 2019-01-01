استفتاء | من أفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

جرت هذا الأسبوع مجموعة من مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فأسفرت المباريات على بروز مجموعة من اللاعبين المميزين.

ووقع اختيارنا هذا الأسبوع على قناص النصر السعودي "عبد الرزاق حمد الله" بعدما سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في غاية الروعة أمام الوحدة، وكذلك البرازيلي رومارينيو الذي وقع على ثنائية مميزة في صدام ذوب أصفهان الإيراني، بالإضافة للنجم القطري الشاب "أكرم عفيف"، فهذا الأخير أبدع أمام الدحيل وسجل هدفًا ساعد به رفاقه على تحقيق انتصار ممتع.

فمن كان لاعبك المفضل؟ صوّت هنا