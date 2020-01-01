استفتاء | من أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

انتهت الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا بتألق جزء كبير من الأندية العربية التي نجحت في تحقيق الفوز وتأمين نقاطها الثلاث الأولى في المسابقه، كما تألق مجموعة من اللاعبين.

ومن بين اللاعبين الذين تألّقوا، نجد جناح الهلال أندريه كاريّو الذي كان حاسمًا في تفوق الهلال على نظيره الإيراني شاهر خودرو بهدفين نظيفين، حيث سجّل هدفًا ومرر آخر.

أما لاعب الأهلي عبد الفتاح عسيري فقد كان متألقًا بدوره، وبالإضافة إلى هدف التقدم الذي سجله لفريقه، كان متحركًا ونجح في خلق 4 فرص وكاد يقود فريقه للفوز لولا هدف التعادل في الدقيقة 90 لريم تشانج وو.

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أما اللاعب الثالث فقد كان من فريق الدحيل القطري الذي نجح في الفوز بهدفين نظيفين أمام بيرسيبوليس، وبالتحديد جناح الفريق الأيسر إدميلسون جونيور الذي سجل هدفًا، صنع فرصتين وكان صداع رأس مستمر للاعبي الخصم ونال إشادة مدربه وليد الركراكي.

فمن كان الأفضل في رأيك؟