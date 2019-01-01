استفتاء | من أفضل لاعب في إياب نهائي دوري أبطال آسيا؟

من كان الأفضل؟ صوّت للاعبك المفضل

تُوّج الهلال قبل قليل بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني بعد أن تفوق عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في مباراتي الذهاب (هدفين نظيفين في مباراة الإياب).

وعرف اللقاء تألقًا كبيرًا لأسماء مميزة داخل فريق الهلال، لكن اختيارنا وقع على ثلاثة أسماء دخلت التصويت وهي:

سالم الدوسري: سجّل هدف الحسم والذي وضع يدي الهلال على لقب البطولة التي استعصت عليه طويلًا. سالم كان متحركًا في الجهة اليسرى وخلق خطورة كبيرة على مرمى الفريق الياباني بست تسديدات

أندريه كاريو: رجل المهمات الصعبة والذي جعل الصعب يبدو هيّنًا، فكان يمر بين لاعبي أوراوا كما تمر السكين وسط الزبدة. لاعب مميز جدًا كان من أهم أسباب تتويج الهلال باللقب.

بافيتيمبي جوميز: خطير جدًا داخل منطقة الجزاء، ورغم إضاعته لبعض الفرص الخطيرة، إلا أنه سجل الهدف الثاني في نهاية المطاف ليحسم اللقب لصالح فريقه بشكل نهائي.

فمن كان لاعبك المفضل؟ صوّت هنا