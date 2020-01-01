استفادة مالية ضخمة للبرتغال من عودة رونالدو وتنظيم الأبطال

تترقب البرتغال تدفق الآلاف من مشجعي كرة القدم عندما تستضيف لشبونة المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا..

تترقب البرتغال تدفق الآلاف من مشجعي كرة القدم عندما تستضيف لشبونة المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا - والتي وصفت بأنها "هدية للبلد".

فقد تضررت أوروبا بشدة من جائحة فيروس كورونا ، وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مايو أنه سينقل مبارياته الرئيسية للأندية إلى البرتغال من ربع النهائي فصاعدًا.

سيتمكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من إدارة تنظيم المسابقة بسبب وجود جميع الفرق الثمانية معًا في نفس المدينة، وهم على أمل أن يمر ذلك دون أي مشاكل تتعلق بفيروس كورونا.

المزيد من الفرق

وفقًا لدانيال سا ، المدير التنفيذي للمعهد البرتغالي للإدارة والتسويق (IPAM) ، تتوقع البرتغال الاستفادة من مبلغ إضافي يبلغ حوالي 50 مليون يورو من الدخل الإضافي.

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إلى جانب دعاية للبلد لا تقدر بثمن ، يبدو أن هناك أسبابًا جيدة للبرتغال للترحيب بدوري أبطال أوروبا في عاصمتها ، حتى لو كان من المقرر حاليًا لعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة.

حيث استضافت لشبونة آخر مرة في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2014 ، عندما تغلب ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 4-1 في ملعب بنفيكا إستاديو دا لوز ، وهو المكان الذي سيستضيف النهائي أيضًا هذا العام.

وقال سا: "نعتقد أنه سيكون لدينا أكثر من 15000 مشجع ، بدون تذاكر بالطبع ، سوف يتجمعون خلال هذه الأيام الـ 12 ويستمتعون في الأساس بالبطولة".

سيكون هذا مجرد جزء صغير من الرقم الذي تم جمعه في مدريد العام الماضي عندما واجه ليفربول توتنهام ، وعندما تم الإبلاغ عن ما يصل إلى 150.000 مشجع ، ولكن قد يكون عددًا يمكن التحكم فيه للسلطات المحلية.

وتابع سا "البرتغال بلد يحب كرة القدم، لذا فإن إقامة حدث مثل هذا مع الفرق الأوروبية الثمانية الكبرى ، خلال 12 يومًا في البرتغال في عام لم يكن لدينا فيه كرة قدم لمدة ثلاثة أشهر ، هذه هدية للبلاد".

ومن المؤكد أنه سيساعد القضية محليًا إذا تأهل يوفنتوس ، نظرًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب مع العمالقة الإيطاليين. يوفنتوس يتقدم على ليون 1-0 بعد مباراة الذهاب من دور الستة عشر الأخيرة ، ويتبقى له مباراة ثانية في تورينو يوم الجمعة 7 أغسطس.

وأضاف سا "رونالدو علامة تجارية كبيرة جدًا وكبيرة في البرتغال والآن بعض البرتغاليين يدعمون يوفنتوس." "لذا أعتقد أن هذا يمكن أن يلفت الانتباه في البرتغال ويزيد من التأثير الاقتصادي".

وأردف "الناس متحمسون للغاية لامتلاكهم أفضل اللاعبين في العالم لمدة 12 يومًا في البرتغال".

وأشار إلى سجل حافل من أحداث كرة القدم التي تم تنظيمها بنجاح في البرتغال ، بما في ذلك يورو 2004 ونهائيات دوري الأمم العام الماضي.

وأكمل سا "أعتقد أن هذا كان السبب الأول لاختيار البرتغال، والثاني الذي أعتقد أنه مرتبط بحالة الوباء ، وربما كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ثقة من أن السلطات البرتغالية ستكون قادرة على توفير المعايير الصحيحة والمستوى المناسب من الأمن ، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الصحي ، وهناك ثقة في الطريقة التي تتعامل بها البرتغال مع الوباء ".

حيث درس المعهد البرتغالي للإدارة والتسويق IPAM الأنماط السلوكية المحتملة ، ودراسة حجوزات السفر ، وآفاق استخدام المطاعم والتسوق والأنشطة الترفيهية والسياحية المعروضة.

وقال سا إن نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 أسفر عن 46 مليون يورو من التأثير الاقتصادي ، بينما شهدت مباراة العام الماضي في مدريد العاصمة الإسبانية فائدة تصل إلى حوالي 60 مليون يورو.

واختتم : "في هذه الأيام ، يعد وجود حدث يمكن أن يدر 50 مليون يورو للبلاد ، ولكن أكثر من ذلك يمكن أن يعطي رؤية حول العالم ، أمر مهم وإيجابي للغاية للبلد في هذه اللحظة".