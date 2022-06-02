استغلال لموقف برشلونة؟ مانشستر يونايتد يسعى لضم دي يونج بمبلغ قليل!

مانشستر يونايتد يرى أن تواجد دي يونج في الفريق مسألة وقت..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ثقة نادي مانشستر يونايتد بإتمام صفقة انتقال متوسط ميدان برشلونة فرينكي دي يونج، في الفترة القادمة.

وكانت التقارير قد ربطت اللاعب الهولندي بالتواجد في أولد ترافورد بدايةً من الموسم المقبل، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلوجرانا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن فريق الشياطين الحمر يسعى لجلب دي يونج بسعر أقل من 60 مليون يورو هذا الصيف.

ماذا يريد مانشستر يونايتد؟

صفقة انتقال دي يونج من برشلونة إلى مانشستر يونايتد لم تعد سرًا في الفترة الأخيرة، بل أصبحت مطروحة على الطاولة ويناقشها جوان لابورتا في مقابلاته التلفزيونية.

لكن الجديد في الأمر هو ما يطمح النادي الإنجليزي لعمله، حيث أوضح التقرير أن اليونايتد يسعى لاستغلال حاجة برشلونة للمال للضغط عليه للموافقة بإتمام الصفقة بحوالي 50 مليون يورو بدلاً من 60.

وأشار التقرير إلى وجود نية لاستخدام المدرب إريك تين هاج للحديث مع لاعبه السابق لكي يقنعه بالموافقة على الانتقال.

حيث كان قد صرح دي يونج منذ أيام أنه يلعب الآن مع فريق أحلامه، في إشارة إلى تفضيله للبقاء مع النادي الكتالوني.

ماذا عن موسم دي يونج الماضي؟

على المستوى الجماعي كان موسم برشلونة بلا بطولات، لكن على الرغم من البداية المتواضعة مع رونالد كومان، فلقد تحسن أداء البلوجرانا مع تشافي الذي يؤكد الآن على وجود مشروع حقيقي يستحق الدعم.

وشارك فرينكي دي يونج هذا الموسم في 46 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 4 أهداف، فيما قدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

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