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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

استعدادًا للكلاسيكو | سولاري يستبعد كروس قبل مواجهة ألافيس

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تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الجولة 22 من الدوري الإسباني
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم، الأحد، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

وشهدت القائمة استبعاد توني كروس للراحة قبل مواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما خرج براهيم دياز وفريدريكو فالفيردي من القائمة لأسباب فنية بجانب عدم وجود رافائيل فاران وداني كارفاخال للإيقاف.

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وعاد ماريانو دياز وخافي سانشيز من الإصابة ليتواجد في القائمة بينما استمر خيسوس فاييخو ولوكا زيدان مصابين.

جدير بالذكر أنّ سولاري استدعى 20 لاعبًا لذلك سوف يستبعد اثنين قبل المباراة.

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