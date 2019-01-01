استعدادًا للكلاسيكو | سولاري يستبعد كروس قبل مواجهة ألافيس

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الجولة 22 من الدوري الإسباني

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم، الأحد، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

وشهدت القائمة استبعاد توني كروس للراحة قبل مواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما خرج براهيم دياز وفريدريكو فالفيردي من القائمة لأسباب فنية بجانب عدم وجود رافائيل فاران وداني كارفاخال للإيقاف.

📝 سولاري يستدعي 20 لاعباً لمواجهة @Alaves!

📰 مزيد من التفاصيل في تقرير ما قبل المباراة. 👇#هلا_مدريد | #RMLiga — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 3, 2019

وعاد ماريانو دياز وخافي سانشيز من الإصابة ليتواجد في القائمة بينما استمر خيسوس فاييخو ولوكا زيدان مصابين.

جدير بالذكر أنّ سولاري استدعى 20 لاعبًا لذلك سوف يستبعد اثنين قبل المباراة.