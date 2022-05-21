استعدادًا للصيف .. الأهلي يتخلص من أول محترفيه

استقرت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، على التخلص من أحد اللاعبين المحترفين بصفوف الفريق خلال الوقت الحالي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022.

الأهلي يبحث عن تجديد دماء الفريق

وتبحث إدارة النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، لتجديد دماء الفريق، عن طريق التخلص من بعض اللاعبين بصفوف الفريق، والتعاقد مع لاعبين مميزين.

وتسعى إدارة الراقي لمصالحة الجماهير الموسم المقبل، وذلك عن طريق المنافسة في جميع البطولات، والعودة إلى منصات التتويج التي غاب عنها الفريق الفترة الماضية.

ويصارع الأهلي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث يحتل الآن الفريق المركز العاشر بترتيب دوري المحترفين، بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

من هو اللاعب الذي قرر الأهلي التخلص منه؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي تلقى العديد من العروض من أندية تركية، للتعاقد مع السنغالي الحسن نداو جناح الفريق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتدرس إدارة الأهلي العروض التي وصلت إليها حاليًا، لاختيار الأفضل منها وبيع الحسن نداو، في حال التنازل عنه بشكل نهائي الصيف المقبل.

يأتي ذلك بعدما قامت إدارة الأهلي بإعارة نداو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى فريق أنطاليا سبور التركي حتى نهاية الموسم الحالي، بعد فشله في تقديم مستوى يقنع الإدارة باستمراره.

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