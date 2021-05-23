استعدادًا للآسيوية .. الهلال يفاوض مدرب برتغالي

مورايس في طريقه للرحيل عن الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مع مدرب برتغالي جديد، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلًا من مواطنه جوزيه مورايس، المدير الفني الحالي.

الهلال تعاقد مؤخرًا مع مورايس من أجل تدريب الفريق، خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق في بطولتي الدوري السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.

"الهلال لا يستحق الدوري لأنه فريق عاجز"

وأشار الصحفي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى اهتمام مسؤولي نادي الهلال بالتعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو، والذي اقترب من مغادرة شاختار الأوكراني بنهاية الموسم الحالي.

وكتب شيرا عبر حسابه: "الهلال أظهر اهتمامًا بالمدرب لويس كاسترو، والذي سيرحل عن شاختار بنهاية الموسم الحالي".

مسؤولو الهلال يسعون للتعاقد مع مدير فني جديد، من أجل تدريب الفريق بدلًا من مورايس، وذلك لإعداد الفريق لخوض مباراة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن كاسترو قد سبق له وقام بتدريب العديد من الفرق البرتغالية، وهي بورتو وريو آفي وديسبورتيفو دي شافيز، بالإضافة إلى شاختار الأوكراني الذي يتولى تدريبه من 2019.