استعدادًا لكافة الاحتمالات .. تجهيز "الجوهرة" و"الدرة" لتتويج بطل الدوري السعودي

رابطة الدوري السعودي تحاول الاستعداد لكافة الاحتمالات الخاصة بتتويج الفائز باللقب في نهاية الموسم.

قبل جولتين على نهاية منافسات موسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين، تبدو كل الاحتمالات قائمة فيما يخص الفائز باللقب في نهاية المطاف.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد الوصيف الحالي، حيث يملك كل منهما 61 نقطة، بعد 28 جولة من المسابقة.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الآلية التي ستتبعها رابطة الدوري السعودي للمحترفين بخصوص تتويج بطل الدوري السعودي بكأس البطولة، وذلك إذا لم يتم التعرف عليه بالفعل قبل الجولة الأخيرة من المنافسات.

احتمال واحد!

يوجد احتمال واحد فقط لحسم الدوري السعودي بشكل رسمي لصالح أحد الفريقين بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة والعشرين.

ويتمثل هذا الاحتمال في تحقيق الهلال للفوز على الفتح، مع خسارة الاتحاد أمام الاتفاق، وهو ما يعني تتويج "الزعيم" رسميًا بلقب الدوري السعودي.

وحينها، سيتم تتويج الهلال بالكأس والميداليات في مباراته الأخيرة أمام الفيصلي، والتي ستقام على ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض.

ما هي الخطة البديلة؟

وكشفت الصحيفة أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تضع احتمال تأجيل حسم اللقب حتى الجولة الثلاثين من المسابقة.

ولذلك، فإن الرابطة ستعد العدة أمام جميع الاحتمالات، من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة لتتويج البطل، سواء كان الهلال أو الاتحاد.

وأكدت الصحيفة أن رابطة دوري المحترفين ستقوم بتجهيز ملعب الملك فهد في الرياض، الذي سيستضيف مباراة الهلال والفيصلي، وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" الذي سيحتضن مواجهة الاتحاد والباطن، بكافة الأمور اللازمة لإقامة حفل تتويج الفريق الفائز.

وأهم ما في التحضيرات، سيكون تواجد نسخة من الكأس و25 ميدالية ذهبية في الملعب لتتويج الفائز باللقب مع صافرة نهاية مواجهات الجولة الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرابطة ستنسق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص تقسيم ممثليه بين الرياض وجدة، من أجل الإشراف على مراسم التتويج.