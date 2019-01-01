استعدادًا لكأس أفريقيا - اجتماع ثلاثي بين وزير الرياضة وأحمد أحمد وأبو ريدة

بلاد الفراعنة تستعد لكأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، اجتماعًا مع أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، بحضور هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويأتي الاجتماع لبحث آخر استعدادات تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 في نسختها الـ32، التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

حكاية مصرية | صالح سليم - أن يكون الأهلي فوق الجميع حقًا ورسالة للخطيب

وخلال الاجتماع، أعرب أحمد أحمد عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون الأقوى فنيًا وتنظيميًا.

وأكد وزير الرياضة أن الدولة توفر كافة الإمكانيات من أجل تنظيم بطولة تليق باسم مصر، مشددًا على إنهاء كافة الاستعدادات في مواعيد المتفق عليها.

يذكر أن البطولة ستقام في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، على أن تُفتتح بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.