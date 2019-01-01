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استعدادًا لأمم إفريقيا 2019 - هيرفي رينارد يكتشف النجوم في مدريد

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أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يواصل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، عن طريق اكتشاف النجوم الجديدة.

رينارد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بكشاف في الاتحاد المغربي لكرة القدم يدعى ربيع.

وقال رينارد: "اجتماع جيد في مدريد مع ربيع، واحداً من كشافة الاتحاد المغربي لكرة القدم، واحداً مِن من يعملون في الظل، ولكن عمله مهم للغاية".

يبدو أن ربيع ساهم في اكتشاف العديد من النجوم المغاربة من يحملون الجنسيات الأخرى في أوروبا، لإقناعهم بالانضمام للمنتخب المغربي.

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وكان المنتخب المغربي قد أعلن مؤخرًا، عن ضم أسامة الإدريسي، لاعب أزد الكمار الهولندي، بعدما كان يميل لارتداء قمصان المنتخب الهولندي.

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