استعدادًا لأمم إفريقيا 2019 - هيرفي رينارد يكتشف النجوم في مدريد

يواصل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، عن طريق اكتشاف النجوم الجديدة.

رينارد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بكشاف في الاتحاد المغربي لكرة القدم يدعى ربيع.

وقال رينارد: "اجتماع جيد في مدريد مع ربيع، واحداً من كشافة الاتحاد المغربي لكرة القدم، واحداً مِن من يعملون في الظل، ولكن عمله مهم للغاية".

Rencontre chaleureuse à Madrid avec Rabie un des scouts de la FRMF.

Une des personnes dans l’ombre d’un entraîneur, mais au combien utile.



Good meeting in Madrid with Rabie one of the Scouts of the FRMF.

One of the people in the shadow of a coach, but how useful. pic.twitter.com/TC7OoLlGyP