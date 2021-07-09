استعدادات الموسم الجديد .. الإصابة الأولى في الهلال وأول حالة كورونا في النصر

الناديان واصلا استعداداتهما للموسم الجديد من الدوري السعودي

تُواصل الأندية السعودية استعداداتها للموسم الجديد من الدوري السعودي، ويخضع اللاعبون حاليًا لفحوصات طبية متنوعة قبل انطلاق المعسكرات الخارجية خاصة للأندية الخمسة الكبيرة.

الهلال واصل تدريباته تحت إشراف ليوناردو جارديم، فيما واصل نجوم النصر الأجانب التوجه إلى بلغاريا انتظارًا لانطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد تحت قيادة مانو مينيزيس.

الهلال .. الإصابة العضلية الأولى وانضمام نجوم الأخضر

الهلال أنهى يومه الخامس في التدريبات المقامة في الرياض حاليًا، ويستعد النادي للسفر إلى النمسا في الـ12 من يوليو الجاري.

التدريبات التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية ركزت على الجوانب البدنية، وقد حضر المسائية منها الرئيس فهد بن نافل.

الهلال أعلن عن الإصابة العضلية الأولى في صفوفه وكانت من نصيب لاعب الوسط سعد الناصر الذي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية.

أخيرًا من المقرر انضمام لاعبي المنتخب السعودي يوم غدٍ للتدريبات بعد حصولهم على أيام إضافية من الإجازة لمشاركتهم مع الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

النصر .. أول حالة كورونا واجتماع الثنائي الخارق

وصل فينسنت أبو بكر يوم أمس إلى بلغاريا حيث سيُقام معسكر النصر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، وقد وصل اليوم زميله السابق في بشكتاش "أندرسون تاليسكا"، ونشر تويتر النصر فيديو لالتقاء الصديقين مجددًا.

البرازيلي بيتروس وصل بلغاريا كذلك اليوم، ومن المتوقع وصول الهداف عبد الرزاق حمدالله خلال الساعات القادمة.

النصر أعلن نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها اللاعبون المتواجدون في الرياض يوم أمس، وقد أعلن النادي عن أول حالة كورونا في الموسم الجديد وكانت للمدافع سلطان الغنام.

التقينا .. ما أصدّق 🎶🤩 pic.twitter.com/c7yQEsL6Dw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 9, 2021

النصر أوضح عبر تويتر أن اللاعب سيبقى في العاصمة السعودية وسيلتحق بالمعسكر في بلغاريا فور شفائه من كورونا.

متى ينطلق الدوري السعودي ودور الـ16 من دوري أبطال آسيا؟

ينطلق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم 12 أغسطس القادم، وستُعلن نتائج شهادة الكفاءة المالية الجديدة يوم 21 أغسطس فيما سيُغلق باب الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر.

دور الـ16 من دوري أبطال آسيا المشارك به الهلال والنصر سيُلعب من مباراة واحدة يوم 15 سبتمبر القادم، إذ سيلعب الزعيم ضد الاستقلال الإيراني فيما يلتقي العالمي مع تراكتور الإيراني.

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