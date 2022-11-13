استعدادات العرب لكأس العالم | صدمة المولد في السعودية وإشادة كاميرونية بقطر ودعم جزائري للمغرب وغضب في تونس

تعرف على آخر تطورات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022

4 منتخبات تمثل الكرة العربية في بطولة كأس العالم قطر 2022، منتخبان من قارة آسيا "قطر والسعودية" ومثلهما من إفريقيا "تونس والمغرب"، فما هي آخر أخبار استعداداتهم؟

وتنتظر الجماهير حول أنحاء العالم انطلاق المونديال يوم 20 نوفمبر الجاري، وهناك استعداد خاص من الجماهير العربية، حيث ستقام النسخة رقم 22 من كأس العالم على أراضيها لأول مرة.

ونستعرض خلال السطور التالية، آخر استعدادات المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 خلال السطور التالية..

آخر أخبار واستعدادات منتخب السعودية لكأس العالم 2022

رينارد يفرض السرية

قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، فرض السرية على تدريبات الفريق في الرياض، لحين السفر لقطر.

بعثة المنتخب السعودي أنهت معسكرها في إمارة أبو ظبي الإماراتية، في العاشر من الشهر الجاري، وعادت للرياض، لتخوض آخر ودياتها أمام كرواتيا في 16 من الشهر الجاري، وتطير بعدها على الفور للدوحة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن رينارد قرر إغلاق جميع الحصص التدريبية في الرياض، والتي ستقام على ملعب مرسول بارك، حيث تعود التدريبات مساء اليوم الأحد، بعد أن حصول على قسط من الراحة خلال اليومين الماضيين.

مرسول بارك يستضيف ودية كرواتيا

تقرر أن تقام ودية الأخضر أمام كرواتيا، على ملعب مرسول بارك، في العاصمة الرياض، حيث تقام تدريبات السعودية كذلك.

وكانت آخر مباراة للأخضر على هذا الملعب، في سبتمبر 2021، حيث فاز أمام فيتنام، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

صدمة المولد

أعلن المنتخب السعودي رسميًا، اليوم الأحد، إجراء تغيير اضطراري في قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس العالم قطر 2022، باستبعاد فهد المولد؛ لاعب الشباب، واستدعاء زميله في الفريق نواف العابد. (طالع التفاصيل)

سر استبعاد المولد

رغم دعم الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، الدائم لفهد المولد؛ لاعب الشباب، منذ أزمة إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة قبل كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

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احتفل نواف العابد صانع ألعاب فريق نادي الشباب، بانضمامه لصفوف المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما تم استبعاده الساعات الماضية، بدلًا من زميله فهد المولد. (طالع التفاصيل)

خسارة محتملة .. تطورات موقف سلمان الفرج من مواجهة الأرجنتين

يترقب الجمهور السعودي عن كثب موقف سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب الوطني، من المشاركة في مواجهة الأرجنتين الافتتاحية لمشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

غضب سعودي من رينارد

أثار قائمة رينارد النهائية الكثير من الجدل، بسبب بعض الأسماء التي ظهرت والبعض الآخر الذي غاب عنها، وكان حالة التوافق على أسماء أخرى هي أمر نادر للغاية. (طالع التفاصيل)

منتخب الهلال وانتصار للنفس .. رحلة في رأس رينارد أثناء اختيار قائمة السعودية في المونديال

رحلة في رأس رينارد أثناء اختيار القائمة النهائية لمنتخب السعودية، ربما نفهم ما كان يفكر به، في سيناريوهات تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. (طالع التفاصيل)

آخر أخبار واستعدادات منتخب قطر لكأس العالم 2022

منافس قطر .. إصابة لاعب الإكوادور

تعرض كارلوس جرويزو؛ لاعب الإكوادور، للإصابة اليوم الأحد، مع فريقه أوجسبورج خلال مواجهة بوخوم، في الدوري الألماني، بعد مرور نصف ساعة فقط من المباراة.

النادي الألماني أوضح أن إصابة اللاعب في وتر الفخذ، لكنها بسيطة، ولن تمنعه من المشاركة في المونديال.

تحذير لقطر

كشفت دراسة عن الفريق الأكثر عنفاً في كأس العالم 2022، والحكم الأكثر إشهاراً للبطاقات الملونة، واللاعب الأكثر تعرضاً لها، تؤكد أن المنتخب القطري في خطر بالمونديال. (طالع التفاصيل)

إيتو يشيد بالأدعم

أشاد صامويل إيتو؛ رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بالمنتخب القطري، مؤكدًا أنه سيحقق المفاجأة في المونديال.

وقال إيتو، خلال تصريحاته لموقع "Qatar2022.qa": "المنتخب القطري أبلى بلاء حسناً على مدار السنوات الأخيرة، واكتسب خبرات جيدة، من مشاركاته في العديد من البطولات القارية في أنحاء العالم، أعتقد أنه سيحقق المفاجأة، لما يمتلكه من عناصر مهارية مميزة".

آخر أخبار واستعدادات منتخب المغرب لكأس العالم 2022

إصابة بوخلال

تعرض اللاعب زكريا بوخلال للإصابة أمس السبت، خلال مواجهة فريقه تولوز الفرنسي أمام رين، ضمن الدوري الفرنسي.

وأوضحت التقارير أن إصابته في الفخذ، لكنها لن تمنعه من المشاركة في المونديال.

البعثة تصل لقطر اليوم

تصل بعثة أسود الأطلس اليوم الأحد، للعاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادًا لخوض منافسات المونديال.

ومن المقرر أن تخوض المغرب مباراة ودية أمام جورجيا في 17 من الشهر الجاري، قبل انطلاق مشوارها في الحدث العالمي.

رسالة دعم من الجزائر

وجه جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، رسالة دعم لكتيبة وليد الركراكي، مشيدًا بما يقدمه مع أسود الأطلس.

وقال بلماضي، خلال مؤتمر صحفي له: "الركراكي يسير بشكل جيد مع المغرب، تجمعني علاقة صداقة به، وأعلم أنه قادر على تقديم شيء جيد في المونديال، أتمنى له التوفيق ولكافة المنتخبات العربية".

الركراكي يستجيب لطلبه .. حمد الله يتخلف عن رحلة منتخب المغرب إلى قطر

استجاب وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، لأولى مطالب المهاجم عبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد السعودي، بعد الصلح بينهما. (طالع التفاصيل)

الكلمة وعكسها والثنائي المثير للجدل .. نظرة على قائمة المغرب والركراكي في المونديال

كرواتيا وبلجيكا وكندا منافسو المغرب في كأس العالم قطر 2022، فهل تستطيع كتيبة وليد الركراكي أن تفرض نفسها وتتأهل؟ (طالع التفاصيل)

من ضحك أخيرًا؟ حمد الله لفيصل فجر: "باي باي"

فاجئ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الجميع، بعدما أعلن عن استبعاد فيصل فجر لاعب وسط الوحدة السعودي من قائمة أسود الأطلس، وضم عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، فهل تتذكرون الواقعة التي حدثت بين الثنائي عام 2019؟ (طالع التفاصيل)

إيتو: الكاميرون ستهزم المغرب في نهائي كأس العالم قطر 2022

يؤمن النجم الكاميروني صامويل إيتو بحظوظ بلاده والمنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2022 بقطر، ولكن يبدو أن طموحه فاق كل الحدود. (طالع التفاصيل)

آخر أخبار واستعدادات منتخب تونس لكأس العالم 2022

المدرب يوضح سبب تأخر إعلان القائمة

أوضح علي بومنيجل؛ المدرب المساعد لمنتخب تونس، أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم في 14 من نوفمبر الجاري، تحسبًا لأي طارئ.

وقال بومنيجل، خلال تصريحاته لتليفزيون بلاده: "لاعبونا في أوروبا سينهون مشاركاتهم مع فرقهم في 13 من نوفمبر، لذلك قررنا أن نعلن القائمة في اليوم التالي، تحسبًا لأي إصابة قد تحدث".

وأضاف: "الأجواء في تونس بشكل عام مكهربة منذ إعلان القائمة الأولية، بدلًا من أن يدعم الجميع المنتخب في الحدث العالمي".

استبعاد عيفة

تشير المؤشرات الأولية لاستبعاد بلال عيفة من المشاركة مع نسور قرطاج في المونديال، إذ وصل زميله في الكويت الكويتي ياسين الخنيسي وحده، اليوم الأحد، لمعسكر المنتخب في الدمام.

ومن المقرر أن تكتمل صفوف المنتخب التونسي اليوم في الدمام، على أن تغادر سويًا غدًا الإثنين، متجهة إلى الدوحة.

ساسي: خائف من مواجهة الدانمارك

أكد فرجاني ساسي؛ لاعب وسط تونس، خوفه من مواجهة الدانمارك في افتتاحية مشوار الفريق في المونديال، مشبهًا إياه بألمانيا.

وأوضح ساسي، خلال تصريحاته للتليفزيون التونسي أن خوفه نابع من كونها المباراة الأولى في المونديال، وإما أن تمنح الفريق دفعة في المباراة الثانية، أم ستتغير الحسابات بعدها.

ساسي كذلك أشار إلى أنه يخوض تدريبات إضافية رفقة زميله يوسف المساكني، للوصول للجاهزية الكاملة قبل المونديال.

معلول: تعودنا على الانتقادات

علق علي معلول؛ ظهير أيسر تونس، على الانتقادات التي توجه لاختيارات جلال القادري؛ المدير الفني للفريق، قبل كأس العالم قطر 2022.

وقال معلول، خلال تصريحاته للتليفزيون التونسي: "اعتدنا على الانتقادات بعد الإعلان عن كل قائمة، ولا نعد نهتم بما يقال، الجميع جاهز لتشريف تونس، ونحاول التركيز لتحقيق هدفنا".