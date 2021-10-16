استراحة على طريقة كرة القدم الأمريكية .. آخر "تقاليع" الاتحاد الدولي

مقترح جديد لتغيير كرة القدم التي نعرفها اليوم

اقترح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" تغيير فترة الاستراحة بين الشوطين في المباريات لأهداف تسويقية بحتة.

وجاء ذلك على هامش الاجتماع الأخير لقادة الكونميبول مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمناقشة الأمور الخاصة بتطوير كرة القدم.

ويأتي هذا المقترح ليضاعف التوتر التي تشهده الفترة الأخيرة من شد وجذب على الساحة الرياضية بسبب مقترح "فيفا" الجديد لإقامة كأس العالم كل عامين.

كيف جاء الاقتراح؟

الكونميبول قدم طلبًا إلى "فيفا" واقترح تغيير زمن الاستراحة بين الشوطين لتصبح 25 دقيقة بدلًا من 15 دقيقة لتشبه إلى حد كبير كرة القدم الأمريكية وذلك بغرض إطالة المباريات لأهداف تجارية.

الفكرة لاتزال قيد الاقتراح وليس لها أي صدى حتى الآن لكن بحسب "ماركا" فإن اقتراح مدرج ضمن جدول أعمال مجلس "فيفا" في الاجتماع المقرر إقامته في الـ 27 من أكتوبر، والذي سيكون حول التغييرات المحتملة في لوائح كرة القدم.

ما تقول لائحة كرة القدم في الاستراحة ما بين الشوطين؟

يعرف الجميع من عشاق الساحرة المستديرة أن الوقت الأصلي لأي مباراة كرة قدم هو 90 دقيقة، مقسمة إلى 45 دقيقة كشوط أول ومثلهما للشوط الثاني، ويفصل بينهما 15 دقيقة استراحة بين الشوطين.

وقبل بداية أي بطولة لايزال يتعين على جميع المتسابقين فيها أن يوافقوا على قواعدها التي في الأغلب تتوافق مع لوائح كرة القدم المتعارف عليها من قبل "فيفا"، لكن في حالة إذا اتفق الفريقان المشاركان والحكم على خلاف ذلك، سيتم التغيير، على سبيل المثال إذا تم الاتفاق على اختصار زمن شوط اللعب إلى 40 دقيقة بسبب الإضاءة غير الكافية، سيتوجب فقط عليهم مناقشة ذلك قبل ضربة البداية، لكن في النهاية التعديل سيتم.

أما فيما يخص فترة الاستراحة بين الشوطين، فإن المادة الـ 7 تنص على أن قترة الاستراحة بين الشوطين لا يجوز أن تزيد عن 15 دقيقة، ولا يمكن تعديل زمن فترة الراحة بين الشوطين إلا بموافقة الحكم فقط.

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