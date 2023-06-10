تحدث مدافع مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند، عن الأداء المتميز للاعب ريال مدريد، أنطونيو روديجر، أمام مانشستر سيتي.
ونجح مانشستر سيتي في الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 5-1، مجموع المباراتين، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
قال فرديناند خلال مؤتمر صحفي لمنتخب ألمانيا:" قدم المدافع الألماني عملًا رائعًا، أمام محاولات هالاند المستمرة، لقد أحببت لعبه طوال مباراة".
وأضاف:" لقد كان أفضل دفاع رأيته في حياتي، ضد هالاند الذي لا يتوقف عن المحاولات".
ورد روديجر:" لقد استخدمت بعض الألفاظ النابية، يمكننا قول أشياء ما خلال المباراة".
الجدير بالذكر أن، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة إنتر، مساء اليوم بنهائي دوري أبطال أوروبا.
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