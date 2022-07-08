"استدعاء كنو؟ إيطاليا استدعت روسي من السجن والهلال فعل مثل برشلونة"

انتقادات استدعاء كنو مستمرة.

أكد الإعلامي عبد العزيز الزلال أن ما قام به هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي باستدعاء محمد كنو لا بأس به على الإطلاق ولا يخالف أي قواعد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "24 الرياضية"، وتطرق خلالها للحديث عن تعليق عقوبة الهلال.

وقال الزلال: "كنو كان يلعب مع المنتخب طوال التصفيات، وعندما تم طلبه للمنتخب بعد الإيقاف كانت في مباراة ودية".

وأضاف: "الحديث عن هذا الأمر كأنه غريب عن كرة القدم غير مقبول، إنزو مدرب إيطاليا في 1982 قام باستدعاء باولو روسي من السجن".

وأردف: "وقتها أخرج باولو روسي نفسه البرازيل منتخب الأحلام الذي كانت كل الترشيحات تصب في صالحهم وحقق البطولة لصالح إيطاليا".

وأكمل: "نطالب أن تكون العقوبات أوضح وأكثر سرعة، وما فعله الهلال بتعليق العقوبة فعله برشلونة من قبل وحصد بسببه دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن إيقاف محمد كنو ينتهي في شهر سبتمبر ويلعب المنتخب السعودي كأس العالم في نوفمبر المقبل.