استدعاء ثلاثي المغرب العربي من الشباب السعودي

اقتراب موعد مباريات المنتخبات ما بين يومي 18 إلى 26 مارس الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى نادي الشباب السعودي خطابات رسمية من قبل الاتحادات المغربي والجزائري والتونسي، لضم ثلاثي من صفوفه في أيام مباريات الفيفا.

وتنطلق فترة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم 18 من الشهر الجاري حتى 26 من نفس الشهر، حيث يستعد المنتخبات الإفريقية للمشاركة في كأس الأمم.

وأرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابًا للشباب باستدعاء مبارك بوصوفة لاعب وسط الفريق لضمه لخوض مواجهتي مالاوي في تصفيات إفريقيا يوم 23 مارس، والأرجنتين وديًا يوم 26 من نفس الشهر.

وينضم فاروق بن مصطفى حارس الشباب السعودي، للمنتخب التونسي لمواجهتي سوازيلاند يوم 22 مارس الجاري في تصفيات إفريقيا، والجزائر وديًا يوم 26 من نفس الشهر.

وتم استدعاء جمال بلعمري لاعب الشباب، للمنتخب الجزائري لمواجهة جامبيا في تصفيات إفريقيا يوم 22 مارس الجاري، والجزائر وديًا يوم 26 من نفس الشهر.

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ويواجه الشباب نظيره الاتفاق، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 15 مارس المقبل على ملعب "الأمير محمد بن فهد".