استخدام مُفرط للفن والإبداع .. الفراج يُعلق على فوز الأهلي ويتراجع عن تصريح "الحكام"

وصلت أصداء قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي إلى السعودية وتحديدًا برنامج "أكشن مع وليد" الذي يُقدمه الإعلامي وليد الفراج، والذي أشاد بأداء الفريق الأحمر وتراجع عن تصريحه السابق الخاص بالحكام المصريين.

الأهلي هزم الزمالك في مباراة مثيرة بنتيجة 5-3 بعدما كان متقدمًا حتى الدقيقة الـ80 بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وقد قدم أداءً مبهرًا في الشوط الأول خاصة، والذي أنهاه لصالحه بثلاثية نظيفة.

ماذا قال الفراج سابقًا عن الأهلي والحكام المصريين؟

الإعلامي السعودي البارز كان قد أثار جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي المصري حين أكد أن الأهلي سيفوز على الزمالك طالما حكام المباراة من مصر.

إذ سأل خبير التحكيم في برنامج "أكشن مع وليد" سمير عثمان عن جنسية حكام القمة يوم الأربعاء الماضي، فأجابه "مصريين بالتأكيد"، فعلق قائلًا "إذًا الأهلي سيفوز".

الجمهور الأحمر أبدى استياءه من تصريحات الفراج وربطه انتصارات الفريق بالتحكيم وتلميحه القوي لمجاملة ومساعدة الحكام المصريين له.

ماذا قال الفراج بعد فوز الأهلي على الزمالك 5-3؟

الفراج وخلال حلقة الأمس من برنامجه المذاع عبر شبكة قنوات MBC قال تعليقًا على انتصار المارد الأحمر الكبير "هذا استخدام مفرط للفن والإبداع، وليس استخدام مفرط للقوة كما يقول خبير التحكيم محمد فودة".

أحد المغردين المصريين الأهلاوية وجه عتاب للفراج على تصريحه السابق بخصوص الأهلي والحكام المصريين، وقد رد عليه المذيع السعودي مؤكدًا أنه لم يكن يتكلم بشكل جدي.

إذ قال "أنا عضو شرف في الأهلي، عضو فخري، كلامي مع سمير عثمان كان مجرد مزاج فقط لكن الموضوع زاد حجمه".

مغرد | راجع حساباتك بعد تلميحك على #الأهلي المصري بالحكام #وليد_الفراج : أنا عضو شرف في الاهلي المصري وحديثي السابق كان دعابة مع سمير عثمان



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يُشار إلى أن الأهلي تصدر الدوري المصري بالعلامة الكاملة بعد 3 مباريات فيما تلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم.

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