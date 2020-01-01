استخدام العربية دعمًا للغة على قمصان لاعبي الدوري السعودي في الموسم الجديد

وزارة الرياضة السعودية تدعم اللغة العربية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن قرار بظهور أسماء اللاعبين في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باللغة العربية.

قمصان الأندية في الموسم الجديد 2020 – 2021 ستظهر عليه الأسماء بالعربية دعمًا للغة خلال الوقت الحالي، وحرصًا من الوزارة على دورها.

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وقال وزير الرياضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " في ظل الدعم المستمر من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة (عام الخط العربي) من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد".

وأضاف: " أشكر سمو أخي بدر بن عبدالله على جهوده الكبيرة لخدمة الخط العربي باعتباره عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية ولما له من أدوار جمالية في تاريخنا الإسلامي".

وجاء القرار من أجل دعم اللغة العربية، وظهور أسماء اللاعبين باللغة العربية لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين.

وظهرت من قبل الأسماء في كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت في السعودية بين لاتسيو ويوفنتوس من قبل وحملت قمصان فريق السيدة العجوز الأسماء بالعربية.