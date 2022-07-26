استجواب مورينيو؟ ديبالا يكشف أسباب انضمامه إلى روما!

ديبالا يستجوب مورينيو قبل الذهاب إلى روما

كشف صانع الألعاب الأرجنتيني، باولو ديبالا، عن المحادثات التي جرت بينه وبين مدرب نادي روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، لإقناعه بالانتقال إلى فريق العاصمة.

وأمضى ديبالا المواسم السبعة الماضية في يوفنتوس، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي، وقال إنه بحاجة للتعاقد مع فريق بطموحات عالية تضاهي طموحاته لمتابعة نجاحه الكبير مع البيانكونيري.

وتحدث نجم روما الجديد في المؤتمر الصحفي حول استجوابه للمدرب البرتغالي، ومعرفة طموحات النادي التي يبدو أنها اتفقت مع تطلعاته.

ماذا قال ديبالا عن محادثاته مع مورينيو؟

أوضح ديبالا للصحفيين: "أول ما سألتُه للمدرب هو ما نهدف إلى تحقيقه، فأنا أحب الفوز، هو أيضًا".

وواصل: "مورينيو أعطاني اليقين، وهنا توجد ثقة كبيرة ووعي كبير، هذا مهم للغاية للمضي قدمًا والسعي لتحقيق الأهداف، سأحاول تقديم أفضل ما لدي وتقديم خبرتي لمواصلة الفوز".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "تحدثت كثيرًا مع المدير الرياضي والمدرب ومع الرئيس، وأنا أعلم كيف يتم بناء هذا الفريق، ولم تكن لدي شكوك كثيرة".

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#ASRoma — AS Roma English (@ASRomaEN) July 26, 2022

لماذا ترك ديبالا يوفنتوس؟

انتهى عقد النجم البالغ من العمر 28 عامًا بعد نهاية الموسم الماضي، وبمجرد أن أصبح لاعبًا حرًا، لم تكن هناك محاولة جادة من يوفنتوس لتمديد التعاقد.

وعن ذلك، قال الأرجنتيني: "أعتقد أن مدير يوفنتوس، موريزيو أريفابيني، كان واضحًا للغاية، حيث كان لدينا اتفاق للتوقيع في أكتوبر ثم طلب منا النادي الانتظار".

وأضاف: "في مارس، أخبرتنا الشركة أنني لن أكون جزءًا من المشروع المستقبلي، ولم تكن مشكلة".

واختتم: "من الناحية المالية، اتخذ النادي قراره مع المدرب، قلت إنه إذا كان هذا هو اختيارهم، فلن تكون هناك مشكلة بالنسبة لي".

ومع ذلك، كان رحيل ديبالا من تورينو عاطفيًا، حيث كان يودع المشجعين بالدموع في نهاية الموسم.