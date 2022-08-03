استجابة لطلب الجماهير .. الدوري الإنجليزي يجري تغييرات على تقنية الفيديو

رابطة الدوري الإنجليزي تدرس قرارًا جديدًا لتحسين شفافية تقنية حكم الفيديو المساعد.

تخطط رابطة الدوري الإنجليزي لإجراء تغييرات واسعة من أجل تحسين الشفافية مع الجماهير فيما يتعلق بقرارات تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وعلى الرغم من تحسن أداء الحكام بشكل ملحوظ منذ ظهور التقنية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم القليلة الماضية، وتحقيق المزيد من العدالة في القرارات التحكيمية، إلا أن هناك العديد من الحالات التي أثارت بعض الجدل التحكيمي.

وتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعة في الدوري الإنجليزي في 2019، وكان دائمًا محل نقد وخلافات بين الجماهير، خاصة عندما يتعلق الأمر بلمسات اليد وقرارات التسلل.

ما هو القرار الجديد؟

حسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، فقد وضعت رابطة الدوري الإنجليزي خطة لنشر المحادثات العلنية بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو أثناء المباريات.

الهدف الرئيسي من ذلك هو مساعدة المشجعين على فهم عملية اتخاذ القرار عند العودة إلى تقنية الفيديو، على أمل أن يساعد ذلك في المزيد من الشفافية مع الجماهير.

ماذا قيل؟

ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي أكد أنه تلقى دعمًا قويًا لتنفيذ هذه الفكرة.

وقال: "هناك رأي عام بأن نشر مقاطع الصوت أمر طيب، هناك رغبة في أن نكون أكثر انفتاحًا مع المشجعين بشأن اتخاذ الحكام لقراراتهم، وعلينا العمل على كيفية فعل ذلك".

على خطى الدوري الأمريكي!

تم بالفعل تطبيق هذه التجربة في الدوري الأمريكي، حيث يتم إصدار المناقشات التي تحدث بين الحكام بتنسيق صوتي على موقع "يوتيوب".

ويتولى الحكم الإنجليزي السابق، هوارد ويب، مهمة رئاسة التحكيم في الدوري الأمريكي، ومن المقرر أن يصبح الرئيس الجديد للحكام في الدوري الإنجليزي.

ويمكن أن يلعب ويب دورًا رئيسيًا في ضمان تطبيق النظام ذاته في الدوري الإنجليزي بأكبر قدر من السلاسة.