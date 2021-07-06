استبعاد مهاجم الاتحاد .. الإعلان رسميًا عن قائمة السعودية في أولمبياد طوكيو

السعودية تُشارك في لعبة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

أعلن سعد الشهري المديرالفني للمنتخب الأولمبي السعودي قائمة الـ22 لاعبًا المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 التي ستنطلق في نهاية يوليو الجاري، وذلك قبل ساعات من السفر إلى رومانيا لخوض معسكر هناك قبل التوجه إلى العاصمة اليابانية.

الأخضر تحت 23 عامًا أنهى استعداداته في الرياض ومن المقرر أن يُسافر غدًا الأربعاء إلى رومانيا حيث سيخوض هناك مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي الروماني يومي 10 و13 يوليو الجاري في بوخارست، يتوجه بعدها إلى طوكيو.

الشهري استبعد من معسكر اللاعبين الحالي الثنائي عبد الرحمن اليامي مهاجم الاتحاد وخالد الدبيش مدافع الشباب واصطحب معه 22 لاعبًا منهم ثلاثة فوق السن وهم سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني نجوم الهلال.

القائمة ضمت عددًا من نجوم الدوري السعودي في موسمه الماضي، مثل سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وعلي الحسن وتركي العمار وعبد الله الحمدان وغيرهم.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: زيد البواردي، أمين بخاري، محمد الربيعي.

الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، عبد الله حسون، سعود عبد الحميد، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبد الباسط هندي.

الوسط: سلمان الفرج، مختار علي، ناصر العمران، علي الحسن.

الهجوم: عبد الله الحمدان، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي السعودي وقع في المجموعة الرابعة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بجانب كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل، وسيخوض الفريق مباراته الأولى أمام كوت ديفوار مساء 22 يوليو الجاري، وبعدها يلعب أمام ألمانيا في الـ25 من نفس الشهر والختام أمام البرازيل حامل الميدالية الذهبية للدورة الماضية يوم 28 يوليو.