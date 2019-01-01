استبعاد مروان محسن وناصر ماهر من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

الشياطين الحمر في مواجهة الفريق الفيومي لمواصلة ملاحقة الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت قائمة الأهلي المصري استعدادًا لمواجهة مصر للمقاصة، عدداً من المفاجآت، حيث استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق، عدد من اللاعبين الأساسيين.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر الأوروجوياني استبعاد الثلاث مروان محسن وناصر ماهر وحسام عاشور من القائمة، بينما عاد كريم نيدفيد بعد نهاية فترة إيقافه.

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القائمة ضمت 19 لاعبًا هم:

حراسة مرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – حسين الشحات – رمضان صبحي – صالح جمعة – محمد شريف.

الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو – صلاح محسن.

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن الصدارة، بينما يأتي الفريق الفيومي في المركز الخامس بـ40 نقطة.