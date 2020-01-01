استبعاد مدافع برشلونة من مواجهة نابولي واستدعاء نجم الرديف

تقارير صحفية تؤكد تأزم موقف برشلونة في مواجهة نابولي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تأزم موقف برشلونة قبل مواجهة نظيره نابولي في دوري أبطال أوروبا مطلع أغسطس القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن إصابة اللاعب رونالد آراوخو كبيرة، ولن يستطيع بسببها اللحاق بلقاء نابولي.

وسيغيب اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بحسب ما ذكرت الصحيفة، مما يجعل مشاركته في لقاء الثامن من أغسطس شبه مستحيلة.

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ويعاني برشلونة بالفعل من أزمات عديدة فيما يخص الدفاع قبل مباراة تحديد مصير الموسم، والتي تقام على ملعب كامب نو.

ويعد ثنائي الدفاع صامويل أومتيتي وكليمون لونجليه ضمن قائمة إصابات برشلونة الطويلة التي ستغيب عن المباراة، بالإضافة لغيابات الوسط المتمثلة في أرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس ومؤخرًا أرتور ميلو.

وأوضحت الصحيفة أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ذلك الموقف، حيث قرر تصعيد اللاعب خورخي كوينكا مدافع الفريق الرديف.

جدير بالذكر أن خورخي كوينكا كان قد لعب مباراة وحيدة من قبل مع برشلونة في كأس الملك كانت ضد ليونيسا قبل حوالي عامين، كما وجود على مقاعد البدلاء عدة مرات هذا الموسم.