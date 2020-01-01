استبعاد كهربا وغياب رمضان – قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقه، لمواجهة صن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف صن داونز مساء غدٍ السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لأسباب فنية، كما يستمر غياب رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق بسبب الإصابة.

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وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، وليد سليمان.

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة المقرر لها يوم السبت 7 مارس المقبل، في جنوب إفريقيا.