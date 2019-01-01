استبعاد عبدالله السعيد من قائمة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

بيراميدز يواجه حرس الحدود في نصف نهائي كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اختار الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز 19 لاعبا لمواجهة حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر المقرر لها غدًا الجمعة.

وشهدت القائمة استبعاد عبدالله السعيد لاعب منتخب مصر وبيراميدز، بسبب الإصابة وإراحته للمباريات المقبلة من بطولة كأس مصر.

وخرج أيضًا عبد الله بكري ومحمد فاروق للإصابة وأحمد دعدور حارس المرمى ومحمد فتحي ومحمود حماده وحسام إيفونا لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان.

الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - طارق طه - محمد عطوة - علي جبر - أحمد أيمن منصور.

الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - أحمد توفيق - عبده لومالا - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - إبراهيم عادل.

الهجوم: أحمد علي - جون أنطوي - دودو الجباس