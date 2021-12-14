استبعاد صلاح وظهور ألفيش في قائمة فيفا للأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة أفضل 23 لاعبًا لكرة القدم في عام 2021 وسط العديد من المفاجآت.

وجاء المفاجأة الأبرز بغياب النجم المصري محمد صلاح، رغم احتلاله المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لأفضل اللاعبين في العالم.

من هم الأفضل في العالم؟

حراسة المرمى شهدت تواجد الإيطالي جانلويجي دوناروما والبرازيلي أليسون بيكر والسنغالي إدوارد مندي.

وفي الدفاع النمساوي دافيد ألابا، الإسباني جوردي ألبا، الإنجليزي ترنت آرنولد والبرازيلي داني ألفيش والإيطالي ليوناردو بونوتشي والبرتغالي روبن دياش.

وفي الوسط تواجد الإسباني سيرجيو بوسكيتس، البلجيكي كيفين دي بروينه، البرتغالي برونو فيرنانديش، الهولندي فرينكي دي يونج والإيطالي جورجينيو والفرنسي نجولو كانتي.

وبخط الهجوم الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إرلينج هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والبلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي كليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

الأندية الأكثر تمثيلًا في القائمة

يتزعم باريس سان جيرمان وتشيلسي وبرشلونة القائمة بـ4 لاعبين لكل منهم، بالإضافة للاعبين من ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ويتواجد يوفنتوس وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بلاعب واحد فقط في قائمة الأفضل.