استبعاد زياش وبنشرقي وضم نجم برشلونة .. قائمة المغرب لأمم إفريقيا

أعلن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلس المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون خلال شهر يناير القادم، حيث لم تشهد مفاجآت كبيرة.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

وأعلن المنتخب المغربي عن قائمة أسود الأطلس التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية، حيث قام باستبعاد أشرف بنشرقي جناح الزمالك، وبدر بانون مدافع الأهلي.

وضم خليلوزيتش في قائمة المنتخب المغربي، النجم عبد الصمد الزلزولي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، ليكون أحدث الوجوه المنضمه لصفوف أسود الأطلس.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس أمم إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو "إشبيلية"، منير المحمدي "هاتاي سبور"، أنس الزنيتي "الرجاء".

الدفاع: غانم سايس "وولفر هامبتون"، نايف أكرد "رين"، سفيان شاكلا "لوفين"، أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان"، آدم ماسينا "واتفورد"، سفيان الكرواني "نيك نيمخن"، سفيان العكوش "ميتز"، سامي مايي "فيرنكفاروش".

خط الوسط: سفيان أمرابط "فيورنتينا"، أيمن برقوق "آينتراخت فرانكفورت"، فيصل فجر "سفياس سبور"، إلياس شاعر "كوينز بارك رينجرز"، سليم أملاح "ستاندار دولييج"ن سفيان بوفال "آنجيه"، عمران لوزا "واتفورد"، عز الدين أوناحي "آنجيه".

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الهجوم: منير الحدادي ويوسف النصيري "إشبيلية"، ريان مايي "فيرنكفاروش"، أيوب الكعبي "هاتاي سبور"، زكريا أبو خلال "ألكمار"، عبد الصمد الزلزولي "برشلونة".

وواصل خليلوزيتش استبعاد النجم حكيم زياش، جناح فريق نادي تشيلسي الإنجليزي، في ظل الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرًا، حيث مازالت العلاقة متوترة بين الطرفين.