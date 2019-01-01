استبعاد ثنائي الهلال من مواجهة الاتفاق لعدم الجاهزية

مواجهة قوية للهلال أمام الاتفاق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر البرازيلي شاموسكا المدير الفني للهلال، استبعاد ثنائي الفريق قبل مواجهة الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الهلال نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وكشفت الصحف عن استبعاد كاريلو عن مواجهة الاتفاق بسبب عدم جاهزيته بدنيًا للمواجهة حيث جماهير الهلال كانت تأمل في ظهوره مرة أخرى مع الفريق.

وأشارت التقارير أيضًا أن نواف العابد غير سليم للتواجد في تشكيل الهلال أمام الاتفاق حيث تم استبعاده من رحلة الدمام من أجل المباراة.

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ويسعى الهلال للفوز بالمباراة أملًا في تعثر النصر أمام الحزم، للارتقاء إلى القمة مجددًا وأخذ خطوة نحو التتويج بالدوري الموسم الحالي.