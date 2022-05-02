استبعاد تام .. عقوبات قاسية من يويفا بحق الكرة الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مجموعة جديدة من القرارات والعقوبات بحق روسيا على إثر الأزمة الأوكرانية الدائرة.

وفي فبراير الماضي، قرر يويفا استبعاد المنتخب الروسي من تصفيات مونديال قطر، وكذلك الأندية الروسية من المسابقات القارية على إثر غزو أوكرانيا.

ما هي القرارات الجديدة بحق منتخبات الكرة الروسية؟

وأعلن يويفا استبعاد كل الفرق الروسية من منافساته المقبلة خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية.

وسيتم استبعاد المنتخب الروسي من كل منافسات الرجال والسيدات والشباب المقبلة على الصعيد القاري.

كما وقع استبعاد الدب الروسي من مجموعته بدوري الأمم، واعتباره متذيل مجموعته الثانية بالتصنيف الثاني، وبالتالي هبوطه للتصنيف الثالث تلقائياً.

وما هي العقوبات بحق الأندية الروسية؟

وعقب استبعاد سبارتاك موسكو الموسم الحالي من الدوري الأوروبي، أكد البيان أن القرار سيستمر سارياً أيضاً الموسم المقبل على كل مسابقاته بخصوص الأندية الروسية ومنعها من المشاركة قارياً.

وستمنح روسيا معدل نقاط يعادل الأقل مما حققته في آخر خمس سنوات عن الموسم الحالي، وذلك فيما يتعلق بتصنيف الأندية والدوري الروسي قارياً.

ماذا بخصوص محاولة روسيا تنظيم أمم أوروبا؟

وأكد البيان أن تم رفض طلب روسيا لتنظيم أمم أوروبا في نسخة 2028 أو نسخة 2032.

واستند القرار على بند في لوائح يويفا يمنع تنظيم أي بطولة أو مباراة تابعة له بشكل يخل بقوانين أو قواعد الاتحاد، والذي تتعارض معه عملية الاعتداء الروسي على أوكرانيا.

اقرأ أيضاً

آسيا هي الحل.. شرط واحد ينتظر روسيا للهروب من أوروبا

نجم روسيا يرفض اللعب لمنتخب بلاده بسبب غزو أوكرانيا!