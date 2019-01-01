استبعاد بوطيب وعودة كهربا - قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز، مساء غدٍ الثلاثاء، باللقاء المؤجل من الإسبوع 26 ضمن منافسات الدوري، على ملعب الدفاع الجوي.

قائمة الزمالك تشهد تواجد مهاجم وحيد وهو عمر السعيد، بعد استبعاد خالد بوطيب، وعودة محمود كهربا ومحمود الونش لدعم الفريق.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز تشهد عودة محمود كهربا وغياب خالد بوطيب للإصابة ⭕️ pic.twitter.com/GLPfclTI8X — جول مصر (@goaleg) April 22, 2019

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، عماد السيد.

الدفاع: عبد الله جمعة، بهاء مجدي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد إبراهيم، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، إبراهيم حسن، محمود كهربا، محمد عنتر، أيمن حفني.

الهجوم: عمر السعيد.

واستبعد جروس كلًا من عمر صلاح وأحمد مدبولي ومحمد حسن لأسباب فنية، بينما يغيب حمدي النقاز وحازم إمام ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي وحميد أحداد للإصابة.