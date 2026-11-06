استبعاد بالمر واستدعاء الأخوين بيلينجهام .. توخيل يعلن قائمة إنجلترا

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أثار توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، ضجة كبيرة باختياره الأخير للتشكيلة استعدادًا لمواجهتَي دوري الأمم الأوروبية المرتقبتين أمام كرواتيا وإسبانيا. وبينما يتمثّل الخبر الأبرز في اجتماع الشقيقين بيلينجهام للمرة الأولى ضمن صفوف المنتخب الأول، فقد وجد عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز البارزين أنفسهم خارج الحسابات، ومن بينهم كول بالمر وفيل فودين.

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توخيل يتخلى عن النجوم المكرّسين لصالح المواهب الصاعدة

تتمثل أبرز نقطة للنقاش في آخر اختيارات توخيل في أول استدعاء لنجم وسط بوروسيا دورتموند جوب بيلينجهام. وينضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى شقيقه الأكبر، نجم ريال مدريد جود، في صفوف المنتخب الأول لأول مرة. وفي المقابل، يبقى صانع ألعاب مانشستر سيتي فودن مُبعدًا في ظل توخيل، بعدما فشل في استعادة مكانه منذ غيابه عن كأس العالم.

كما يجد بالمر نفسه مُبعدًا مرة أخرى. فرغم تسجيله ثلاثة أهداف وصناعته ثلاث تمريرات حاسمة في تسع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو، تم تجاهل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا. وربما يكون طرده الأخير أمام توتنهام هوتسبير قد ساهم في قرار توخيل بالبحث عن بدائل في خط الهجوم.

إضافات مفاجئة وعودات دفاعية

مع تنحّي المهاجمين المخضرمين جانبًا، فتح توخيل الباب أمام عدد من المراهقين الواعدين. فقد حصل نجم فولام البالغ من العمر 19 عامًا جوش كينج على مكافأة لأدائه المميز في كرافن كوتيدج، بينما يصعد أيضًا الموهبة الليفربولية الواعدة ريو نجوموها إلى مستوى المنتخب الأول.

وفي الخط الخلفي، يعود مدافع آرسنال بن وايت إلى الصفوف إلى جانب زميله في النادي ديكلان رايس، الذي غاب عن فترة التوقف الدولي السابقة. كما حجز ثنائي إيفرتون جاراد برانثويت وجيمس غارنر مكانيهما كخيارين في الدفاع وخط الوسط عقب بدايتيهما القويتين في موسميهما المحلي.

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وعلى العكس من ذلك، تم استبعاد جناح آرسنال نوني مادويكي بشكل مفاجئ. فقد كان المهاجم شخصية بارزة في معسكرات إنجلترا الأخيرة واستمتع بفترة أداء جيدة مع آرسنال، لكنه في نهاية المطاف فشل في التأهل ضمن قائمة توخيل النهائية.

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مطاردة إسبانيا في دوري الأمم

تحتل إنجلترا حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثانية من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية. وتتخلف بفارق ثلاث نقاط عن متصدرة المجموعة وبطلة العالم إسبانيا بعد أربع مباريات، بعدما تعرضت لهزيمة بفارق ضئيل أمام الإسبان في ويمبلي في وقت سابق من المسابقة.

ورغم تلك النكسة، تخطى فريق توخيل بقية منافسيه بكفاءة. ويتمتع بسجل مباشر مميز أمام بقية فرق المجموعة، بعدما سحق كرواتيا وحقق انتصارين متتاليين على تشيكيا.

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مواجهة مزدوجة حاسمة في الأفق

تستأنف إنجلترا مشوارها في دوري الأمم بمواجهة كرواتيا في ويمبلي يوم الخميس 12 نوفمبر. وتُعدّ النتيجة الإيجابية على أرضها أمرًا ضروريًا للحفاظ على الضغط على متصدرة المجموعة قبل رحلة خارجية صعبة.

وبعد ذلك سيصطحب توخيل تشكيلته المُجددة إلى مدريد في مباراة إعادة حاسمة أمام إسبانيا يوم الأحد 15 نوفمبر. ومن المرجح أن تحدد هذه المواجهة الكبرى ما إذا كانت إنجلترا قادرة على انتزاع صدارة المجموعة الثانية من المستوى الأول، لتختبر بدقة مدى نجاح مقامرات توخيل الجريئة في الاختيارات على أكبر المسارح.