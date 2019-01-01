استبعاد الحكام السعوديين من إدارة مباريات الدوري

الصراع على القمة يشتد والمنافسة على تجنب الهبوط تحتدم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استبعاد الحكام المحليين من إدارة أي مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى نهاية الموسم الجاري.

الدوري السعودي كان يعتمد بشكل أكبر على الحكام الأجانب، لكن بدأ مؤخرًا تكليف بعض المحليين بإدارة المباريات من أجل تحسين تصنيفهم بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" فإن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي قرر إقتصار اختيار حكام المباريات حتى نهاية الموسم الجاري على الأجانب فقط بما في ذلك أعضاء غرفة تقنية الفيديو، بجانب قصر اختيار مقيمي الحكام على السعوديين الدوليين.

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وأوضحت المصادر أن القرار جاء بطلب من إدارة اتحاد الكرة في ظل دخول الدوري لمرحلة حاسمة في حسم الصدارة والهابطين.

يذكر أن صدارة الدوري يحتلها الهلال برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين فقط عن النصر، صاحب الوصافة.

بينما تتصارع عدد من الفرق على تجنب الهبوط منها أحد المتذيل بـ15 نقطة وقبله الفيحاء 19 نقطة والباطن والاتحاد 22 نقطة.