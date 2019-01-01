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تصفيات كأس أوروبا

استبعاد إيسكو وانضمام فابيان رويز إلى قائمة إسبانيا لتصفيات أمم أوروبا

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David Ramos
تعرف على قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة مالطا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة الاروخا لمواجهة مالطا والنرويج في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا في 2020.

إسبانيا تواجه مالطا يوم 23 مارس في ملعب "ميستايا" ثم في 26 ضد مالطا خارج أرضه في أول جولات التصفيات.

وشهدت القائمة استبعاد إيسكو ودييجو كوستا وكوكي وتياجو ألكانتارا وساؤول بقرار فني بينما غاب داني كارفاخال وأياجو أسباس ودييجو ليورنتي للإصابة.

اختيارات المحررين

وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، كيبا، باو لوبيز.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، ماريو هيرموسو، إنياجو مارتينيز، جايا، جوردي ألبا، خوان بيرنات.

الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، رودري، داني سيبايوس، فابيان رويز، باريخو.

الهجوم: ماركو أسينسيو، رودريجو مورينو، ألفارو موراتا، مونياين وجايم ماتا.

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