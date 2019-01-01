استبعاد إيسكو وانضمام فابيان رويز إلى قائمة إسبانيا لتصفيات أمم أوروبا

تعرف على قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة مالطا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة الاروخا لمواجهة مالطا والنرويج في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا في 2020.

إسبانيا تواجه مالطا يوم 23 مارس في ملعب "ميستايا" ثم في 26 ضد مالطا خارج أرضه في أول جولات التصفيات.

وشهدت القائمة استبعاد إيسكو ودييجو كوستا وكوكي وتياجو ألكانتارا وساؤول بقرار فني بينما غاب داني كارفاخال وأياجو أسباس ودييجو ليورنتي للإصابة.

⚠ OFICIAL | Lista de convocados para los próximos partidos ante Noruega y Malta. ¡Comenzamos nuestro camino hacia la #EURO2020! #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/32xVAzXwtk — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2019

وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، كيبا، باو لوبيز.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، ماريو هيرموسو، إنياجو مارتينيز، جايا، جوردي ألبا، خوان بيرنات.

الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، رودري، داني سيبايوس، فابيان رويز، باريخو.

الهجوم: ماركو أسينسيو، رودريجو مورينو، ألفارو موراتا، مونياين وجايم ماتا.