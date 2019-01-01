استبعاد أوباما وعبدالله بديلًا في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن خالد جلال المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه حرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل خروج أوباما خارج القائمة نهائيًا بسبب الإصابة في الكاحل، بالإضافة إلى تواجد عبدالله جمعة بديلًا لحساب بهاء مجدي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - بهاء مجدى - حمدى النقاز .

الوسط: محمد حسن - طارق حامد - محمود كهرباء - خالد بو طيب – أحمد زيزو .

الهجوم: عمر السعيد