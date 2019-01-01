استبعاد أمرابط وزياش من معسكر منتخب المغرب

أمرابط يستعد لخوض مواجهة ديربي الرياض بين النصر والهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، قرر استبعاد نور الدين أمرابط من قائمة مواجهة الأرجنتين.

ويستعد أمرابط لاعب النصر السعودي، لمواجهة ديربي الرياض أمام الهلال، نهاية الأسبوع الجاري في قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لما نشره موقع "راديو مارس" المغربي، أن رينارد قرر استبعاد كلًا من نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي، وحكيم زياش لاعب أياكس الهولندي من قائمة المغرب استعدادًا للأرجنتين.

وأشارت التقارير أن عدم جاهزيتهما هي السبب في استبعاد الثنائي من معسكر أسود الأطلس، استعدادًا لمواجهة الأرجنتين المقرر لها غدًا.

ويعود أيضًا للنصر السعودي، النيجيري أحمد موسى بعد أن حصل على إذن بعدم خوض مواجهة منتخب مصر الودية، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

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ويواجه الهلال نظيره النصر، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ديربي الرياض، يوم 29 مارس الجاري.