استبدال مارتينيز بلاعب آخر .. القانون يسمح وعقبة واحدة أمام النصر

اللاعب يُعاني من مرض في القلب

لا يتوقف الحديث في الإعلام والشارع النصراوي عن معاناة بيتي مارتينيز من مرض في القلب وغيابه عن الملاعب، حتى وصل الأمر للحديث عن اعتزاله اللعب وهو ما نفاه اللاعب تمامًا.

اللاعب الملقب بـ "بيتي" غاب عن مباراتي النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد كشفت تقارير صحفية عن إصابته بمرض في القلب يُهدد مسيرته الكروية.

بيتي يحسم الجدل: نعم أنا مصاب بمرض في القلب

مارتينيز قطع الشك باليقين وأكد إصابته بمرض بالقلب هو التهاب غشاء التامور، ولكنه شدد على أن الأمر بسيط ولا يدعو للقلق.

إذ كتب عبر إنستجرام "سأعود قريبًا للملاعب لأقدم أفضل ما لدي، أعاني فقط من التهاب غشاء التامور وهو مرض بحاجة لعلاج ولا أكثر من ذلك".

التهاب التامور هو تورم وتهيج يُصيب الغشاء الرقيق المحيط بالقلب، وعادة ما يُسبب التهابه ألمًا حادًا في الصدر.

حالات التهاب التامور عادة ما تكون خفيفة ولا تحتاج إلى علاج بل تشفى من تلقاء نفسها، وقد يتضمن العلاج للحالات الأشد تناول بعض الأدوية، ويتم اللجوء للجراحة في بعض الحالات النادرة.

Shahid

هل يحق للنصر فسخ عقد بيتي واستبداله؟

المحامي التونسي علي عباس أكد لصحيفة الاقتصادية السعودية أن القانون يسمح للنصر فسخ عقد مارتينيز واستبداله بلاعب آخر في قائمته خارج فترات التسجيل المقررة، وذلك حال ثبت عدم قدرته على اللعب في الموسم الجاري.

المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام فيفا أوضح أن هناك عقبة واحدة تقف أمام النصر وهي موافقة مارتينيز نفسه على فسخ العقد، إذ قال "إذا اتفق النادي معه، وقبل اللاعب، كي تفرغ خانته أو يعتزل، المهم أنه يقطع العلاقة التعاقدية بنادي النصر حسب اللوائح والأنظمة".

وأضاف "يستطيع النصر تسجيل لاعب حر قام بفسخ عقده بالتراضي أو انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل بموجب استثناء من المادة السادسة من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي".