استبدال أجويرو يتسبب في شجار لفظي بينه وبين جوارديولا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اشتبك سيرخيو أجويرو لفظيًا مع مدربه بيب جوارديولا بسبب استبداله بجابرييل جيسوس خلال شوط المباراة الثاني أمام توتنهام.

وخلال شوط المباراة الأول، اعتترض بيب جوارديولا على أدوار سيرخيو أجويرو الدفاعية خلال لقطة هدف توتنهام في شبك مانشستر سيتي.

وسجل أجويرو هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك توتنهام في شوط المباراة الأول والذي انتهى بتقدم السيتي بهدفين مقابل هداف واحد.

وبهذا الهدف، وصل أجويرو إلى 97 هدفًا بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج على ملعب الاتحاد فقط، ليعادل رقم ألان شيرار.

Guardiola's anger was directed at Aguero when Lamela scored the equalizer for Spurs. #beINPL #MCITOT pic.twitter.com/bvtOL1IgM9